"Головний гість": Володимир Путін прибув до Пекіна, — ЗМІ

За даними ЗМІ, у вівторок очільник зустрінеться з лідерами В'єтнаму, Лаосу і Монголії, а в середу проведе зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна для участі в третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях". У межах цього заходу Путін проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також низку інших зустрічей. Про це повідомляє китайське медіа Yicai.

"Хтось сприймає форум "Один пояс, один шлях" як спробу Пекіна когось під себе підім'яти, проте його суть у бажанні до співпраці. Перевага концепції співпраці, запропонованої Китаєм, полягає в тому, що в межах співпраці ніхто нікому нічого не нав'язує. У цьому унікальність взаємодії Китаю під керівництвом голови Сі Цзіньпіна", — заявив Путін центральному телебаченню Китаю.

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Чим займеться Путін у Китаї

Як пише "Интерфакс", помічник президента РФ Юрій Ушаков попередньо повідомив, що у вівторок Путін має намір провести зустрічі з колегами із В'єтнаму, Лаосу та Монголії — Во Ван Тхионгом, Тхонглуном Сісулітом і Ухнаагійном Хурелсухом, а також із прем'єр-міністром Таїланду Сеттхой Тхавісіном.

У середу Володимир Путін стане "головним гостем" третього Міжнародного форуму "Один пояс, один шлях" і виступить на церемонії його відкриття. Цього самого дня заплановані переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Згідно з інформацією, представленою Юрієм Ушаковим, переговори буде проведено в різних форматах, включно з розширеними і вузькими зустрічами, а також можливими тет-а-тет діалогами.

Склад російської делегації в Китаї також охоплює віцепрем'єрів Дмитра Чернишенка та Олександра Новака, а також низку вищих чиновників і керівників великих компаній, включно з главою Центробанку Ельвірою Набіулліною, керівником Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитром Шугаєвим та іншими.

Раніше повідомлялося про те, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у середу, 18 жовтня, попрямує до Північної Кореї. Перед цим в адміністрації американського президента Джо Байдена попередили, що понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами було відправлено з КНДР до РФ.