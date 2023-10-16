Китай передає дрони Росії: співпраця Москви і Пекіна продовжує поглиблюватися, — ЗМІ

За словами журналістів, у той самий час китайські компанії перестали продавати українським виробникам запчастини для виготовлення дронів для ЗСУ.

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Військове співробітництво Росії та Китаю продовжує поглиблюватися. Такий висновок випливає зі слів міністра фінансів РФ Антона Силуанова про те, що Пекін передає Москві більшість безпілотників, які використовують ЗС РФ. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, слова російського чиновника прямо суперечать заявам КНР про те, що країна не постачатиме Росії військову техніку.

Видання пише, що коментар Силуанова прозвучав після того, як стало відомо, що Кремль виділив понад 616 мільйонів доларів на виробництво власних дронів. При цьому, як повідомляється, Китай, який є одним із провідних світових експортерів БПЛА, на початку вересня запровадив нові обмеження на продаж більших безпілотників і відповідних деталей до них. Через це деякі українські виробники залишилися без поставок запчастин.

Повідомляється, що в період із січня по червень 2023 року українські виробники дронів отримали від китайських компаній БПЛА на суму 200 000 доларів. За той самий період Росія від Китаю отримала дронів на 14,5 млн доларів, хоча російські державні ЗМІ заявляли, що експортні обмеження Пекіна також негативно вплинули на ЗС РФ.

Журналісти нагадали, що в США неодноразово дорікали китайським компаніям за допомогу Москві в розробці безпілотників. У вересні Міністерство торгівлі США оголосило про нові торговельні обмеження щодо 11 китайських і п'яти російських фірм, які, як повідомляють, постачали обладнання для виробництва БПЛА, які використовуються російською армією під час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ, попри несхвалення Заходу. За даними журналістів, Росія перебуває під західними санкціями, тому Москва покладається на свого союзника Пекін в економічній підтримці, користуючись китайським попитом на нафту і газ, а також на зерно.