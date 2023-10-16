Китай передает дроны России: сотрудничество Москвы и Пекина продолжает углубляться, — СМИ

По словам журналистов, в то же самое время китайские компании перестали продавать украинским производителям запчасти для изготовления дронов для ВСУ.

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Военное сотрудничество России и Китая продолжается углубляться. Такой вывод следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Пекин передает Москве большинство беспилотников, используемых ВС РФ. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, слова российского чиновника прямо противоречат заявлениям КНР о том, что страна не будет поставлять России военную технику.

Издание пишет, что комментарий Силуанова прозвучал после того, как стало известно, что Кремль выделил более 616 миллионов долларов на производство собственных дронов. При этом, как сообщается, Китай, который является одним из ведущих мировых экспортеров БПЛА, в начале сентября ввел новые ограничения на более продажу крупных беспилотников и соответствующих деталей к ним. Из-за этого некоторые украинские производители остались без поставок запчастей.

Сообщается, что в период с января по июнь 2023 года украинские производители дронов получили от китайских компаний БПЛА на сумму 200 000 долларов. За тот же период Россия от Китая получила дронов на 14,5 млн долларов, хотя российские государственные СМИ заявляли, что экспортные ограничения Пекина также негативно повлияли на на ВС РФ.

Журналисты напомнили, что в США неоднократно упрекали китайские компании за помощь Москве в разработке беспилотников. В сентябре Министерство торговли США объявило о новых торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских фирм, которые, как сообщается, поставляли оборудование для производства БПЛА, используемых российской армией при вторжении в Украину.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали о том, что Китай планирует углублять торговые связи с РФ, несмотря на неодобрение Запада. По данным журналистов, Россия находится под западными санкциями, поэтому Москва полагается на своего союзника Пекин в экономической поддержке, пользуясь китайским спросом на нефть и газ, а также на зерно.