У Росії вперше публічно визнали, що отримують БПЛА з Китаю (відео)

Практично всі імпортні безпілотники, котрі зараз є в країни-агресора, були поставлені із Китаю. Проте, за словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, головним завданням зараз є, щоб 41% БПЛА до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".

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Майже всі безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, в основному з Китайської народної Республіки. Про це заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов.

Про це він повідомив 16 жовтня, виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків. Силуанов фактично вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні розголосив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", — наголосив російський міністр.

Також Силуанов анонсував нову програму РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників. За його словами, Росія направить додаткові кошти на виготовлення БПЛА.

"60 з гаком мільярдів рублів враховані, гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази", — оголосив глава мінфіну РФ.

Окрім того, він заявив, що головним завданням є, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".

Китай нелегально продає РФ дрони для війни з Україною

CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосек ще 20 вересня розповів, що Китай в обхід міжнародних санкцій продає безпілотники Росії, використовуючи "сіру" схему.

За його словами, Китай використовує схему перевантаження в портах, щоб доставити російським покупцям безпілотні літальні апарати. Китайські виробники та реалізатори заявляють, що відправляють ці дрони в США, так і відбувається, але незабаром після прибуття кораблі відчалюють від американських берегів і перекидають БПЛА на інші судна, що йдуть у Росію.

CEO розвідувального агентства також розповів, що відбувається з безпілотними літальними апаратами, коли вони прибувають у російські порти. За його словами, більша частина компаній, які мають право завозити дрони в РФ, відкрили навчальні центри на її території. Вони співпрацюють із Росгвардією і навчають силовиків, як керувати апаратами.

Нагадаємо, раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ, попри несхвалення Заходу. За даними журналістів, Росія перебуває під західними санкціями, тому Москва покладається на свого союзника Пекін в економічній підтримці, користуючись китайським попитом на нафту і газ, а також на зерно.