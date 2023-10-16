У Росії вперше публічно визнали, що отримують БПЛА з Китаю (відео)
Практично всі імпортні безпілотники, котрі зараз є в країни-агресора, були поставлені із Китаю. Проте, за словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, головним завданням зараз є, щоб 41% БПЛА до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".
Майже всі безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, в основному з Китайської народної Республіки. Про це заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов.
Про це він повідомив 16 жовтня, виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків. Силуанов фактично вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні розголосив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.
"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", — наголосив російський міністр.
Також Силуанов анонсував нову програму РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників. За його словами, Росія направить додаткові кошти на виготовлення БПЛА.
"60 з гаком мільярдів рублів враховані, гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази", — оголосив глава мінфіну РФ.
Окрім того, він заявив, що головним завданням є, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".
Китай нелегально продає РФ дрони для війни з Україною
CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосек ще 20 вересня розповів, що Китай в обхід міжнародних санкцій продає безпілотники Росії, використовуючи "сіру" схему.
За його словами, Китай використовує схему перевантаження в портах, щоб доставити російським покупцям безпілотні літальні апарати. Китайські виробники та реалізатори заявляють, що відправляють ці дрони в США, так і відбувається, але незабаром після прибуття кораблі відчалюють від американських берегів і перекидають БПЛА на інші судна, що йдуть у Росію.
CEO розвідувального агентства також розповів, що відбувається з безпілотними літальними апаратами, коли вони прибувають у російські порти. За його словами, більша частина компаній, які мають право завозити дрони в РФ, відкрили навчальні центри на її території. Вони співпрацюють із Росгвардією і навчають силовиків, як керувати апаратами.
Нагадаємо, раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ, попри несхвалення Заходу. За даними журналістів, Росія перебуває під західними санкціями, тому Москва покладається на свого союзника Пекін в економічній підтримці, користуючись китайським попитом на нафту і газ, а також на зерно.