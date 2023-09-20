Китай нелегально продає РФ дрони для війни з Україною: дослідники розкрили схеми

Постачальники відправляють безпілотники в США, але потім у відкритому морі перекидають безпілотники на інші кораблі, що прямують до Росії.

Related video

Китай в обхід міжнародних санкцій продає безпілотники Росії, використовуючи "сіру" схему. Про це розповів CEO розвідувального агентства Molfar Артем Старосек в ефірі телеканалу "Еспресо" в середу, 20 вересня.

На розслідування агентство наштовхнула інформація від волонтерів: вони говорили, що зараз практично неможливо закуповувати коптери, оскільки таку техніку масово викуповують росіяни. Тим часом у Китаї заявляють, що вони не постачають дрони у РФ. Для того, щоб прояснити ситуацію, дослідники почали працювати з російським реєстром сертифікатів відповідності.

"Коли люди завозять дрони в Росію, то вони повинні отримати ліцензію. У цьому реєстрі було приблизно 50 компаній, у яких є сертифікат відповідності Iflight — це виробник дронів Mavic (компанія DJI, — ред.)", — пояснив Артем Старосек.

Він уточнив, що Китай використовує схему перевантаження в портах, щоб доставити російським покупцям безпілотні літальні апарати. Китайські виробники та реалізатори заявляють, що відправляють ці дрони в США, так і відбувається, але незабаром після прибуття кораблі відчалюють від американських берегів і перекидають БПЛА на інші судна, що йдуть у Росію.

Китай використовує схему перевантаження в портах для поставок дронів у РФ Фото: Скриншот

CEO розвідувального агентства також розповів, що відбувається з безпілотними літальними апаратами, коли вони прибувають у російські порти. За його словами, більша частина компаній, які мають право завозити дрони у РФ, відкрили навчальні центри на її території. Вони співпрацюють із Росгвардією і навчають силовиків, як керувати апаратами.

Важливо

Не знають, як влаштований світ: Індія і Китай заробляють на війні в Україні, — Подоляк (відео)

"Є школа, яка знаходиться в будівлі ПВК "Вагнера" в Петербурзі. Вони пишуть, що навчають пілотів літати на дронах DJI Mavic, щоб убивати українців", — сказав Артем Старосек.

Раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ, попри несхвалення Заходу. За даними журналістів, Росія перебуває під західними санкціями, тому Москва покладається на свого союзника Пекін в економічній підтримці, користуючись китайським попитом на нафту і газ, а також на зерно.

А на початку вересня стало відомо, що китайський аналог Shahed-136 пройшов випробування. БПЛА Sunflower-200 набагато "розумніші" за Shahed, а також оснащені оптикою для нанесення більш точних ударів, вважають експерти.