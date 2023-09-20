Китай нелегально продает РФ дроны для войны с Украиной: исследователи раскрыли схемы

Поставщики отправляют беспилотники в США, но затем в открытом море перебрасывают беспилотники на другие корабли, следующие в Россию.

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Китай в обход международных санкций продает беспилотники России, используя "серую" схему. Об этом рассказал CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек в эфире телеканала "Эспрессо" в среду, 20 сентября.

На расследование агентство натолкнула информация от волонтеров: они говорили, что сейчас практически невозможно закупать коптеры, так как такую технику массово выкупают россияне. Между тем в Китае заявляют, что они не поставляют дроны в РФ. Для того чтобы прояснить ситуацию, исследователи начали работать с российским реестром сертификатов соответствия.

"Когда люди завозят дроны в Россию, то они должны получить лицензию. В этом реестре было примерно 50 компаний у которых есть сертификат соответствия Iflight — это производитель дронов Mavic (компания DJI, — ред.)", — пояснил Артем Старосек.

Он уточнил, что Китай использует схему перегрузки в портах, чтобы доставить российским покупателям беспилотные летательные аппараты. Китайские производители и реализаторы заявляют, что отправляют эти дроны в США, так и происходит, но вскоре после прибытия корабли отчаливают от американских берегов и перебрасывают БПЛА на другие суда, которые идут в Россию.

Китай использует схему перегрузки в портах для поставок дронов в РФ Фото: Скриншот

CEO разведывательного агентства также рассказал, что происходит с беспилотными летательными аппаратами, когда они прибывают в российские порты. По его словам, большая часть компаний, которые имеют право завозить дроны В РФ, открыли учебные центры на ее территории. Они сотрудничают с Росгвардией и обучают силовиков, как управлять аппаратами.

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"Есть школа, которая находится в здании ЧВК "Вагнера" в Петербурге. Они пишут, что обучают пилотов летать на дронах DJI Mavic, чтобы убивать украинцев", — сказал Артем Старосек.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что Китай планирует углублять торговые связи с РФ, несмотря на неодобрение Запада. По данным журналистов, Россия находится под западными санкциями, поэтому Москва полагается на своего союзника Пекин в экономической поддержке, пользуясь китайским спросом на нефть и газ, а также на зерно.

А в начале сентября стало известно, что китайский аналог Shahed-136 прошел испытания. БПЛА Sunflower-200 гораздо "умнее" Shahed, а также оснащены оптикой для нанесения более точных ударов, считают эксперты.