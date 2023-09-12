Не знають, як усроєний світ: Індія і Китай заробляють на війні в Україні, — Подоляк (відео)

Такі країни, як Індія, Китай і Туреччина кажуть, що переслідують свої національні інтереси, зазначає український політик. Але в контексті війни в Україні вони не аналізують наслідки своїх кроків.

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Такі країни, як Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні, і в цьому їхня проблема, оскільки вони не аналізують наслідки своїх кроків і "не розуміють, що таке сучасний світ". Про це в інтерв'ю Наталії Влащенко 12 вересня заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Радник зазначив що, ці країни, на жаль, мають слабкий інтелектуальний потенціал, незважаючи на те, що вони вкладаються в розвиток науки. І те, що ці країни зараз заробляють на війні, декларується ними як слідування своїм національним інтересам.

"Ці країни (Індія і Китай — прим. ред) сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить — "ми дотримуємося потреб наших національних інтересів", — сказав Подоляк.

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За його словами, такі країни лише отримають деякі економічні бонуси — можуть закупити дешевше сировину, побудувати газовий хаб, або, як наприклад Індія, зарезервувати 38 млрд рупій через торгівлю нафтою з РФ. А якщо взяти Китай, то він має бути зацікавлений у зникненні Росії.

"Тому що це архаїчна країна, яка втягує Китай у непотрібні конфлікти. Китай міг би бути однією з домінуючих держав", — переконаний Подоляк.

Михайло Подоляк про проблеми Індії, Туреччини та Китаю (дивитися з 17:50)

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Папа Франциск не може бути посередником у врегулюванні війни між Україною, оскільки він транслює проросійські наративи. На думку українського політика, останні заяви глави Ватикану призвели до обнулення репутації Святого Престолу.