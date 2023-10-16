1000 контейнерів бронетехніки та боєприпасів: Путін їде до Китаю, Лавров — до КНДР

Мета візиту голови російського МЗС не уточнюється, але поїздка відбудеться після того, як у розпорядженні США з'явилися кадри контейнерів із північнокорейською зброєю, яка, ймовірно, призначена для Росії.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у середу, 18 жовтня, вирушить до Північної Кореї. Про це стало відомо через кілька днів після того, як Вашингтон заявив, що Пхеньян поставив РФ боєприпаси та інше військове обладнання, передає Sky News.

Про те, з ким зустрінеться Лавров у КНДР і яка мета візиту, Кремль офіційно не повідомляв. Однак минулого тижня в адміністрації американського президента Джо Байдена попередили, що понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами було відправлено з КНДР до РФ.

США опублікували фото контейнерів, імовірно зроблених під час навантаження на корабель під російським прапором. Навантаження здійснювали в період між 7 вересня й 1 жовтня, зазначили в Білому домі.

Передбачувані контейнери зі зброєю

У США вважають, що за військову допомогу Пхеньян розраховує отримати російські збройові технології.

Цього тижня також очікується, що голова Кремля Володимир Путін, зі свого боку, проведе зустріч із представниками Китаю. Очікується, що він вирушить до Китаю 16 жовтня. Москва і Пекін сформували неофіційний антизахідний альянс. Але на співпраці двох країн позначаються події в Ізраїлі. Китай шукає баланс між своїми зв'язками з Ізраїлем та економічними відносинами з Іраном і Сирією, яких активно підтримує РФ.

Візит Путіна також демонструє підтримку політики Сі Цзіньпіна "Пояс і шлях": у багатьох країнах з'являються інфраструктурні проєкти КНР і тим самим розширюється китайський глобальний вплив.

Голова Кремля буде одним із найбільш високопоставлених гостей на зустрічі в Пхеньяні, яка пов'язана з десятою річницею ініціативи "Пояс і шлях".

Сі Цзіньпін відвідував Москву в березні. Китай виступає проти міжнародних санкцій, запроваджених проти РФ, але представники Піднебесної не висловлювалися публічно щодо виписаного МКС ордера на арешт Путіна через депортацію тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що Катар допоміг повернути в Україну чотирьох депортованих дітей.

Також повідомлялося, що Путін заявив про готовність Кремля до мирного врегулювання війни в Україні.