1000 контейнеров бронетехники и боеприпасов: Путин едет в Китай, Лавров — в КНДР

Цель визита главы российского МИД не уточняется, но поездка состоится после того, как в распоряжении США появились кадры контейнеров с северокорейским оружием, которое, вероятно, предназначено для России.

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 18 октября, с направится в Северную Корею. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как Вашингтон заявил, что Пхеньян поставил РФ боеприпасы и другое военное оборудование, передает Sky News.

О том, с кем встретится Лавров в КНДР и какая цель визита, Кремль официально не сообщал. Однако на минувшей неделе в администрации американского президента Джо Байдена предупредили, что больше 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами были отправлены из КНДР в РФ.

США опубликовали фото контейнеров, предположительно сделанных во время погрузки на корабль под российским флагом. Погрузка осуществлялась в период между 7 сентября и 1 октября, отметили в Белом доме.

Предполагаемые контейнеры с оружием

В США считают, что за военную помощь Пхеньян рассчитывает получить российские оружейные технологии.

На текущей неделе также ожидается, что глава Кремля Владимир Путин, в свою очередь, проведет встречу с представителями Китая. Ожидается, что он отправится в Китай 16 октября. Москва и Пекин сформировали неофициальный антизападный альянс. Но на сотрудничестве двух стран сказываются события в Израиле. Китай ищет баланс между своими связями с Израилем и экономическими отношениями с Ираном и Сирией, которых активно поддерживает РФ.

Визит Путина также демонстрирует поддержку политики Си Цзиньпина "Пояс и путь": во многих странах появляются инфраструктурные проекты КНР и тем самым расширяется китайское глобальное влияние.

Глава Кремля будет одним из самых высокопоставленных гостей на встрече в Пхеньяне, которая приурочена к десятой годовщине инициативы "Пояс и путь".

Си Цзиньпин посещал Москву в марте. Китай выступает против международных санкций, введенных против РФ, но представители Поднебесной не высказывались публично относительно выписанного МУСом ордера на арест Путина из-за депортации тысяч украинских детей.

Напомним, что Катар помог вернуть в Украину четырех депортированных детей.

Также сообщалось, что Путин заявил о готовности Кремля к мирному урегулированию войны в Украине.