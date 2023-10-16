"Мы никогда не возражали": Путин заявил о готовности "мирно урегулировать" войну в Украине

По словам главы Кремля, Россия начала так называемую "спецоперацию" не с целью развязать полномасштабную войну, а чтобы ее "прекратить".

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Президент РФ Владимир Путин сделал очередное заявление о российско-украинском конфликте, в котором он утверждает, что Россия вмешалась в Украину с целью "прекратить конфликт". Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что с 2014 года его страна предпринимала усилия с целью "мирного разрешения конфликта".

По заявлению Путина, Россия начала так называемую "спецоперацию" не с целью начать войну, а чтобы "прекратить" ее. Он также повторно выразил убеждение в том, что Запад якобы организовал государственный переворот в Украине в 2014 году, а затем начал военные действия на Донбассе. В традиционной для Кремля манере, он также утверждал, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс".

В то же время диктатор, чья армия продолжает убивать мирных жителей Украины и разрушать гражданскую инфраструктуру, цинично соврал, что "Россия не против мирного завершения конфликта".

"Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого. К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе", – сказал Путин.

Напомним, что эксперты Института изучения войны (ISW) обратили внимание на изменение риторики среди россиян относительно наступления оккупантов на Авдеевку. Они отмечают, что захватчики "снижают ожидания" относительно продвижения ВС РФ.

Также бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Владимир Путин не имеет ресурсов, чтобы затягивать войну в Украине на долгие годы. Он планирует все закончить до 2025 года. Усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях Россия создает предпосылки для того, чтобы поставить новые условия мира.