"Ми ніколи не заперечували": Путін заявив про готовність "мирно врегулювати" війну в Україні

За словами глави Кремля, Росія почала так звану "спецоперацію" не з метою розв'язати повномасштабну війну, а щоб її "припинити".

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Президент РФ Володимир Путін зробив чергову заяву про російсько-український конфлікт, у якій він стверджує, що Росія втрутилася в Україну з метою "припинити конфлікт". Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Також російський лідер висловив упевненість у тому, що з 2014 року його країна докладала зусиль з метою "мирного вирішення конфлікту".

За заявою Путіна, Росія почала так звану "спецоперацію" не з метою почати війну, а щоб "припинити" її. Він також повторно висловив переконання в тому, що Захід нібито організував державний переворот в Україні в 2014 році, а потім почав військові дії на Донбасі. У традиційній для Кремля манері, він також стверджував, що "Україна 8 років бомбила Донбас".

Водночас диктатор, чия армія продовжує вбивати мирних жителів України і руйнувати цивільну інфраструктуру, цинічно збрехав, що "Росія не проти мирного завершення конфлікту".

"Що стосується того, як і що потрібно зробити, для того щоб цей конфлікт був завершений мирними засобами: ми ніколи не заперечували проти цього. На жаль, противна сторона не бажає вести будь-які переговори. Ба більше, президент України видав декрет, що забороняє вести з нами мирні переговори всім і сам собі", — сказав Путін.

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на зміну риторики серед росіян щодо наступу окупантів на Авдіївку. Вони зазначають, що загарбники "знижують очікування" щодо просування ЗС РФ.

Також колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Володимир Путін не має ресурсів, щоб затягувати війну в Україні на довгі роки. Він планує все закінчити до 2025 року. Посиленням атак на Авдіївському та Куп'янському напрямках Росія створює передумови для того, щоб поставити нові умови миру.