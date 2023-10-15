Хоче закінчити до 2025 року: Путін посилив атаки на Донбасі, щоб диктувати нові умови, — генерал

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, очільник Кремля не має ресурсів для тривалої війни та створення ударних армій. Санкції, військове виснаження та великі втрати б’ють і по російській економіці, і по стану суспільства.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін не має ресурсів, щоб затягувати війну в Україні на довгі роки. Він планує все закінчити до 2025 року. Посиленням атак на Авдіївському та Куп’янському напрямах Росія створює передумови для того, щоб поставити нові умови миру. Таку думку висловив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він розповів, що ворог намагався зосередити великі війська, насамперед у районі Куп'янська, Лимана та організувати рух на Харків, але це йому не вдалося.

"Російська армія стоїть перед загрозою втрати Бахмута, це вирішальна складова для Путіна особисто. Це місто є для нього, як би моментом істини… Те, що вони декларували у всіх форматах, не спрацювало. Тому він (Путін — ред.) поставив завдання наступати, наступати на кількох напрямках і Авдіївка є одним із основних об'єктів наступу. Поставлене завдання захопити Авдіївку і далі рухатися клином Донецькою областю", — вважає Микола Маломуж.

За словами генерала, Кремль демонструє Заходу, що може посилювати протистояння західного світу з ісламським. Володимир Путін намагається створити переговорний процес на своїх умовах.

"Тому зараз намагаються атакувати сильніше, показати, що нібито ми не маємо перспектив наступальних, контрнаступальних операцій, а він тут домінує. І він уже намагатиметься створити свій переговорний процес на умовах Росії. І Захід буцімто з ним має погодитись, відмовившись частково від допомоги (Україні — ред.) озброєнням, технікою, боєприпасами", — заявив Маломуж.

Він вважає, що Путін далеко не заглядає і до 2025 року думає все завершити та фактично створити військовий пояс контролю з окупованими територіями України.

На думку генерала, ресурсів для тривалої війни та створення ударних армій найближчими роками президент РФ не має.

"І не матиме, бо Росія поступово деградує. Санкції, військове виснаження, великі втрати б’ють і по російській економіці, і по стану суспільства", — зазначив Микола Маломуж.

Нагадаємо, 12 жовтня Фокус писав. що військові РФ активізувалися на Сході України, вони намагаються наступати на Авдіївському напрямку, де підрозділи ЗСУ тримають оборону. Росії потрібні успіхи на фронті.