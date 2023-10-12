Путін намагається підняти рейтинги: з чим пов'язана активізація ЗС РФ на східному фронті

За словами Ігоря Романенка, російська пропаганда активно працює над темою війни в Україні. Їм потрібно успіхи, щоб забезпечити ще більші рейтинги Владіміра Путіна.

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Військові РФ активізувалися на Сході України, вони намагаються наступати на Авдіївському напрямку, де підрозділи ЗСУ тримають оборону. Росії потрібні успіхи на фронті. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Він зауважив, що наближаються президентські вибори в Росії. Вони відбудуться у березні 2024 року.

Зараз російські пропагандисти інтенсивно обговорюють ситуацію в Україні, намагаючись знайти спосіб підвищити популярність Володимира Путіна завдяки успіхам в цьому питанні.

Успіхів в Росії небагато

Військовий експерт розповів, що у січні окупанти розпочали стратегічну наступальну операцію. І завершилася вона не так, як вони хотіли. Хоча окупанти й змогли захопити Соледар та Бахмут. Але на цьому всі успіхи закінчилися.

За словами Романенка, військові чинять потужний опір окупантам. І з літа вдалося просунутися на південь від Бахмута – до Кліщіївки та Андріївки. Також запеклі бої тривають за Курдюмівку. А на Півдні українські військові суттєво вклинилися в оборону окупантів.

"Проводячи наступальні дії на Сході, вони хочуть, щоб Сили оборони України перекинули сюди відповідні резерви і таким чином опосередковано було зупинення найбільш загрозливого для них просування вперед Сил оборони, на південь в Запорізькій області", – зазначив експерт.

Генерал-лейтенант зауважив, що росіяни зараз вибрали для свого наступу Авдіївський напрямок. Вони вважають його найперспективнішим для просування. Але, за його словами, українські військові тримають позиції та відбивають атаки.

"На цей час окупанти обрали для себе найбільш перспективним напрямком Авдіївку та частину Мар'їнки. Але, незважаючи на всі додаткові резерви, техніку та боєприпаси, їм не вдається вирішувати свої завдання", — наголосив Романенко.

Нагадаємо, моніторингова спільнота DeepState повідомила, що авангард російського угруповання, яке наступає на Авдіївку, 11 жовтня зміг дістатися до села Сєверне. На околицях населеного пункту було помічено одну одиницю військової техніки та колону піхоти ворога.