ЗС РФ відчувають серйозні проблеми, намагаючись штурмувати Авдіївку, — ISW (карта)

Водночас, як зазначають військові аналітики, російська армія використовує більшу кількість бронетехніки в поточних операціях, ніж зазвичай.

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Аталітики Інституту вивчення війни (ISW) спостерігають за наступальними операціями збройних сил Російської Федерації на український населений пункт Авдіївка. За їхнім спостереженням, ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні країни. Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому 14 жовтня.

Фахівці ISW зазначають, що, раніше, 12 і 13 жовтня, офіційні особи США та України повідомили, що вони очікували наступальних операцій РФ у районі Авдіївки і висловили впевненість в українській обороні.

У звіті Інституту вивчення війни посилаються на слова представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який 13 жовтня заявив, що російські війська, схоже, використовують тактику "людської хвилі", за якої російські військові використовують маси погано навчених і екіпірованих російських солдатів для спроб просування. Цю ж практику російські війська використовували під час свого невдалого зимового наступу взимку 2023 року.

Фото: ISW

Військові аналітики зазначають, що російський інформаційний простір, як і раніше, розділений з приводу перспектив російських успіхів під Авдіївкою і поточних можливостей України. За їхніми даними, деякі російські джерела заявили 13 і 14 жовтня, що українські оборонні укріплення становлять серйозну загрозу наступу Росії в районі Авдіївки. Українські міни уповільнюють просування російських військ біля Авдіївки, що вказує на попередню підготовку української сторони до атаки.

У ISW спостерігають, що армія РФ використовує більшу кількість бронетехніки в поточних операціях, ніж зазвичай. Геолокаційні дані за 13 жовтня вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївки, 14 жовтня російські війська також просунулися на південь від Авдіївки.

Зазначається, що росіяни вказують і на проблеми з медичним забезпеченням, які теж перешкоджають просуванню ЗС РФ у районі Авдіївки.

За спостереженням аналітиків, українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ за добу втратили літак Су-25, "Солнцепек" і БМПТ "Термінатор". За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, російські війська не припиняють завдавати авіаційних та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони. Втрати особового складу ЗС РФ за минулу добу склали 797 осіб.