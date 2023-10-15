ЗС РФ за добу втратили літак Су-25, "Солнцепек" та БМПТ "Термінатор", — командування

За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, російські війська не припиняють завдавати авіаційних та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони. Втрати особового складу ЗС РФ за минулу добу становили 797 осіб.

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Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський 15 жовтня повідомив, що воїни ОСУВ "Таврія" збили на Донечинні літак СУ-25 ворога, знищили БМПТ "Термінатор" та одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек". Про це він написав в Telegram.

За його словами, військовослужбовці ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

За добу на Таврійському напрямку армія Російської Федерації завдала 27 авіаційних ударів та здійснила 901 артобстріл. Відбулося 49 бойових зіткнень

На цьому напрямку українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1876 вогневих завдань. В особовому складі загальні втрати ворога склали 797 осіб. ЗСУ знищили 26 одиниць військової техніки противника.

Яку техніку втратили ЗС РФ на Таврійському напрямку:

1 літак СУ-25;

4 танки;

10 ББМ;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

4 автомобілі.

знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на Таврійському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06:00 15 жовтня, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону. Захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що ЗСУ за добу знищили 80 одиниць техніки ЗС РФ на Таврійському напрямку.