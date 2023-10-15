ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор", — командование
По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, российские войска не прекращают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 797 человек.
Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский 15 октября сообщил, что воины ОСУВ "Таврия" сбили на Донбассе самолет СУ-25 врага, уничтожили БМПТ "Терминатор" и одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Об этом он написал в Telegram.
По его словам, военнослужащие ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
За сутки на Таврическом направлении армия Российской Федерации нанесла 27 авиационных ударов и осуществила 901 артобстрел. Произошло 49 боевых столкновений
На этом направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1876 огневых задач. В личном составе общие потери врага составили 797 человек. ВСУ уничтожили 26 единиц военной техники противника.
Какую технику потеряли ВС РФ на Таврическом направлении:
- 1 самолет СУ-25;
- 4 танка;
- 10 ББМ;
- 5 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 4 автомобиля.
- уничтожено 2 склада боеприпасов врага.
Ситуация на Таврическом направлении
По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 октября, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
Напомним, 13 октября сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили 80 единиц техники ВС РФ на Таврическом направлении.