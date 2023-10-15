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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор", — командование

БМПТ "Терминатор", уничтожение Терминатора, Терминатор ВС РФ
ВС РФ потеряли БМПТ "Терминатор" на Таврическом направлении (Иллюстративное фото)

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, российские войска не прекращают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 797 человек.

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Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский 15 октября сообщил, что воины ОСУВ "Таврия" сбили на Донбассе самолет СУ-25 врага, уничтожили БМПТ "Терминатор" и одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Об этом он написал в Telegram.

По его словам, военнослужащие ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

За сутки на Таврическом направлении армия Российской Федерации нанесла 27 авиационных ударов и осуществила 901 артобстрел. Произошло 49 боевых столкновений

На этом направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1876 огневых задач. В личном составе общие потери врага составили 797 человек. ВСУ уничтожили 26 единиц военной техники противника.

Какую технику потеряли ВС РФ на Таврическом направлении:

  • 1 самолет СУ-25;
  • 4 танка;
  • 10 ББМ;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 БпЛА;
  • 4 автомобиля.
  • уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Ситуация на Таврическом направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 октября, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Напомним, 13 октября сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили 80 единиц техники ВС РФ на Таврическом направлении.