ВСУ за сутки уничтожили 80 единиц техники ВС РФ на Таврическом направлении, — Тарнавский

По словам бригадного генерала, российские войска продолжают осуществлять авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 786 человек.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что воины ОСУВ "Таврия" за сутки уничтожили 80 единиц российской техники. Об этом сообщил Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, по его данным, потери врага в личном составе возрастают. Боевая работа продолжается.

За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 831 артобстрел.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1589 огневых задач.

Общие потери врага составили 786 человек.

Уничтожены 80 единиц военной техники противника. В частности, 13 танков, 34 ББМ, 17 артиллерийских систем, 3 ПТРК, 1 СПГ, 1 средство ПВО, 6 БпЛА и 5 автомобилей. Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

Напомним, 22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.

В свою очередь бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 19 сентября предположил, что Украина продолжит наступление после зимы. Он заявил, что вопреки заявлениям критиков контрнаступление ВСУ не провалилось, а у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".