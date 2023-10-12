"Выполнили 1805 огневых задач": ВСУ продолжают наступать под Мелитополем, – Тарнавский

По словам генерала Александра Тарнавского, бойцы на Таврическом направлении в сутки уничтожили 112 единиц вражеской техники.

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На Таврическом направлении продолжаются активные бои. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны, а также идет наступательная операция на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Воины ОСУВ "Таврия" в сутки уничтожили 112 единиц вражеской техники.

"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, провел 51 боевое столкновение, кроме того совершил 930 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1805 огневых задач", – рассказал генерал Тарнавский.

Напомним, 22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.

В свою очередь бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 19 сентября предположил, что Украина продолжит наступление после зимы. Он заявил, что вопреки заявлениям критиков контрнаступление ВСУ не провалилось, а у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".