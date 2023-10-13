ЗСУ за добу знищили 80 одиниць техніки ЗС РФ на Таврійському напрямку, — Тарнавський

За словами бригадного генерала, російські війська продовжують здійснювати авіаційні та артилерійські удари по позиціях Сил оборони. Втрати особового складу ЗС РФ за минулу добу становили 786 осіб.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що воїни ОСУВ "Таврія" за добу знищили 80 одиниць російської техніки. Про це повідомив Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, за його даними, втрати ворога в особовому складі зростають. Бойова робота триває.

Минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, крім того, здійснив 831 артобстріл.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1589 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога становили 786 осіб.

Знищено 80 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 13 танків, 34 ББМ, 17 артилерійських систем, 3 ПТРК, 1 СПГ, 1 засіб ППО, 6 БпЛА та 5 автомобілів. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.

Зі свого боку колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі 19 вересня припустив, що Україна продовжить наступ після зими. Він заявив, що всупереч заявам критиків контрнаступ ЗСУ не провалився, а у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".