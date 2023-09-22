Найбільший прорив попереду: зима не зупинить контрнаступ ЗСУ, — генерал Тарнавський

За словами командувача угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, Сили оборони мають вийти до Токмака, щоб контрнаступ був успішним. Однак ця мета — мінімум.

Related video

Зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду. Про це заявив генерал, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

За його словами, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху до наступаючих військ. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

Тарнавський зазначив, що найбільший прорив ЗСУ ще попереду. Можливо, це станеться після Токмака.

"Наразі вони (російські війська, — ред.) розраховують на глибину своєї лінії оборони там", — сказав генерал.

Він також заявив, що серйозною проблемою є так звана "лінія Суровікіна".

"Існує поєднання невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розміщені дуже точно і компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати", — сказав Тарнавський.

За словами генерала, для успіху контрнаступу українським силам необхідно щонайменше досягти міста Токмака.

"Токмак — це мета-мінімум. Головна мета — дістатися до наших державних кордонів", — заявив він.

Нагадаємо, що військовий експерт і майор запасу Олексій Гетьман розповів, що допоможе ЗСУ звільнити Бахмут від ЗС РФ. На його думку, під Бахмутом під загрозою полону або загибелі опиниться 50 тис. російських солдатів. Щоб вижити, у них не буде іншого виходу, тільки як втекти з міста.

Крім того, ЗМІ заявили, що Чорноморський флот РФ потрапив в українську мережу і тепер не вибереться. За даними журналістів, Київ освоїв методичну стратегію "демілітаризації" Чорноморського флоту: поступово руйнується допоміжна інфраструктура кораблів РФ.