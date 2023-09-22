"Відіб'ють бажання воювати": експерт розповів, що допоможе ЗСУ звільнити Бахмут від ЗС РФ

На думку експерта, під Бахмутом під загрозою полону чи загибелі опиниться 50 тис. російських солдатів. Щоб вижити, у них не буде іншого виходу, тільки як втекти з міста.

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На початку вересня 2023 року ЗСУ зуміли просунутись на Бахмутському напрямку, звільнивши від підрозділів ЗС РФ два села — Кліщіївку та Андріївку. Незабаром після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчих планах Сил оборони — вигнання окупантів з Бахмуту та ще двох ключових міст. Військовий експерт та майор запасу Олексій Гетьман розповів про конфігурацію сил на даному відтинку фронту на сході й про те, як відбуватиметься звільнення міста на Донбасі. Про це ідеться у статті порталу "Обозреватель".

На думку Гетьмана, під Бахмутом у Донецькій області вже склались передумови, які сприятимуть його швидкому звільненню. Експерт пояснив, на чому ґрунтується його припущення. При цьому наголосив, що доля 50 тис. осіб живої сили ЗС РФ складеться наступним чином: вони або загинуть, або потраплять в полон. Втрата цього міста "відіб’є бажання воювати" у росіян, цитує портал співрозмовника.

ЗСУ вдалось вибити ворога з Кліщіївки та Андріївки, нагадав експерт. Під час боїв ЗС РФ втратила 72 бригаду, яка намагалась втримати там оборону. При чому частину втрат була від власної ж артилерії, яка "дружньо" вдарила по своїх ще позиціях. Завдяки просуванню на даному відтинку фронту Сили оборони отримали низку переваг:

зайняли панівні висоти на південь від Бахмуту;

мають можливість діставати до логістики окупантів — у межах досяжності залізниця, якою росіяни везли снаряди у Бахмут та північний фланг.

Топографічна карта місцевості біля Бахмуту Фото: topographic-map.com

Тепер, впевнений експерт, українські воїни отримали плацдарм, який дасть можливість вибити ворога з Бахмуту. Зокрема, противник опиниться без снарядів, їжі, води — "не в умовному оточенні, а в фізичному", — наголосив Гетьман. Після вибору не залишиться — доведеться тікати.

"Коли постачання окупаційного угруповання повністю припиниться, коли не буде навіть їжі та води, їм доведеться або здаватися в полон, або відходити", — підсумував майор запасу.

ЗСУ під Бахмутом: деталі

Бійці Сил оборони 13-15 вересня відзвітували про звільнення двох сіл за 2-5 км на південь від Бахмуту. При цьому вдалось повністю знищити 72 бригади ЗС РФ — про це розповіли військові з 3 штурмової бригади ЗСУ. Крім 72 бригади, росіяни тут виставили ексув'язнених з "Шторм-Z", мобілізованих та контрактників — усі мали різну зброю, різну мотивацію, але не встояли й залишили окуповані території.

Президент Зеленський запевнив, що Україна незабаром звільнить Бахмут. Варто зазначити, що на північному фланзі українським бійцям не вдалось посунути ворога: щоб дістатись до північної околиці міста потрібно посунути лінію фронту ще 10 км.

ситуація під Бахмутом станом на 22 вересня 2023 року Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 вересня вказано, що Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку: завдають втрат ворогу та закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадуємо, західні експерти заявили, що Україні потрібно прийняти думку про тривалу війну і перебудувати своє життя на новий лад. Таку ж пораду вони дають партнерам України: щоб готувались до підтримки країни, в якій продовжуються обстріли й не почалась відбудова. Між тим США виділила черговий пакет допомоги. Президент Джо Баден підтвердив, що ідеться про суму 325 млн дол., однак ракет ATACMS у списку поки що не має.