"Отобьют желание воевать": эксперт рассказал, что поможет ВСУ освободить Бахмут от ВС РФ

По мнению эксперта, под Бахмутом под угрозой плена или гибели окажется 50 тыс. российских солдат. Чтобы выжить, у них не будет другого выхода, только как сбежать из города.

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В начале сентября 2023 года ВСУ сумели продвинуться на Бахмутском направлении, освободив от подразделений ВС РФ два села — Клещиевку и Андреевку. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайших планах Сил обороны — изгнание оккупантов из Бахмута и еще двух ключевых городов. Военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман рассказал о конфигурации сил на данном отрезке фронта на востоке и о том, как будет происходить освобождение города на Донбассе. Об этом говорится в статье портала "Обозреватель".

По мнению Гетьмана, под Бахмутом в Донецкой области уже сложились предпосылки, которые будут способствовать его быстрому освобождению. Эксперт объяснил, на чем основывается его предположение. При этом отметил, что судьба 50 тыс. человек живой силы ВС РФ сложится следующим образом: они либо погибнут, либо попадут в плен. Потеря этого города "отобьет желание воевать" у россиян, цитирует портал собеседника.

ВСУ удалось выбить врага из Клещиевки и Андреевки, напомнил эксперт. Во время боев ВС РФ потеряла 72 бригаду, которая пыталась удержать там оборону. Причем часть потерь была от собственной же артиллерии, которая "дружно" ударила по своим еще позициям. Благодаря продвижению на данном отрезке фронта Силы обороны получили ряд преимуществ:

заняли господствующие высоты к югу от Бахмута;

имеют возможность добираться до логистики оккупантов — в пределах досягаемости железная дорога, по которой россияне везли снаряды в Бахмут и на северный фланг.

Топографическая карта местности возле Бахмута Фото: topographic-map.com

Теперь, уверен эксперт, украинские воины получили плацдарм, который даст возможность выбить врага из Бахмута. В частности, противник окажется без снарядов, еды, воды — "не в условном окружении, а в физическом", — подчеркнул Гетьман. После этого выбора не останется — придется бежать.

"Когда снабжение оккупационной группировки полностью прекратится, когда не будет даже еды и воды, им придется либо сдаваться в плен, либо отходить", — подытожил майор запаса.

ВСУ под Бахмутом: детали

Бойцы Сил обороны 13-15 сентября отчитались об освобождении двух сел в 2-5 км к югу от Бахмута. При этом удалось полностью уничтожить 72 бригады ВС РФ — об этом рассказали военные из 3 штурмовой бригады ВСУ. Кроме 72 бригады, россияне здесь выставили экс-заключенных из "Шторм-Z", мобилизованных и контрактников — все имели разное оружие, разную мотивацию, но не устояли и покинули оккупированные территории.

Президент Зеленский заверил, что Украина вскоре освободит Бахмут. Стоит отметить, что на северном фланге украинским бойцам не удалось подвинуть врага: чтобы добраться до северной окраины города, нужно подвинуть линию фронта еще 10 км.

ситуация под Бахмутом по состоянию на 22 сентября 2023 года Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 сентября указано, что Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении: наносят потери врагу и закрепляются на достигнутых рубежах.

Напоминаем, западные эксперты заявили, что Украине нужно принять мысль о длительной войне и перестроить свою жизнь на новый лад. Такой же совет они дают партнерам Украины: чтобы готовились к поддержке страны, в которой продолжаются обстрелы и не началось восстановление. Между тем США выделила очередной пакет помощи. Президент Джо Баден подтвердил, что речь идет о сумме 325 млн долл., однако ракет ATACMS в списке пока нет.