Силы обороны вынуждают оккупантов отступать по всей линии фронта, — Генштаб (карта)

Противник пытался контратаковать в районе Работино, а также намеревался отбить утраченные позиции под Авдеевкой. Однако все атаки были отбиты Силами обороны.

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Украинские войска продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта, вынуждаю противника отходить из занимаемых позиций. В частности штурмовые операции проводились на Мелитопольском направлении, а также в районе Бахмута. Об этом 22 сентября сообщил спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций", — сообщил Ковалев.

Также в Генштабе сообщили, что в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Работино российские войска пытались контратаковать, однако штурмовые действия противника закончились для него значительными потерями в живой силе и технике.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки в районе северо-восточнее Григорьевки. Кроме того российские войска пытались отбить ранее утраченные позиции под Авдеевкой, однако успеха не имели.

Карта боевых действий на Запорожском направлении. Истончик: deepstatemap

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Истончик: deepstatemap

"Украинские войска, продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу потери, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил спикер украинского Генштаба.

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"Противник успеха не имел": в Генштабе ВСУ рассказали о контрнаступлении на двух направлениях (карты)

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны украинские механизированные части пересекли российскую линию обороны в Запорожской области, которая укреплена так называемыми "зубами дракона". В то же время обозреватели не готовы оценить полностью ли украинские силы прорвали этот оборонительный рубеж.