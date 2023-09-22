Сломали "зубы Дракона": ВСУ впервые пересекли последнюю линию обороны ВС РФ в Запорожской области, — ISW

Это — первый зафиксированный случай использования бронетехники Силами обороны Украины за пределами российской трехуровневой обороны.

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Украинская бронетехника уже пересекла последнюю линию обороны российских оккупантов в Запорожской области, пройдя три уровня защиты ВС РФ. Об этом в своем отчете за 21 сентября пишут аналитики американского Института изучения войны.

По их данным, Силы обороны действуют за последней линией российской обороны в западной Запорожской области, хотя ISW еще не готов оценить, полностью ли украинские силы прорвали этот российский оборонительный рубеж.

"Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что украинская бронетехника продвигалась на юг от российских противотанковых рвов и препятствий "Зубы дракона", которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового", — говорится в сообщении.

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Также в Институте пока не уверены, смогут ли украинские защитники удержаться на этих позициях, но отмечают, что это — первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками за пределами российской трехуровневой обороны.

"Присутствие украинской бронетехники за конечной линией нынешнего российского оборонительного рубежа указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь. Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свои машины вперед", — пишут аналитики.

В ISW отметили, что такая способность Украины прорывать оборону врага является важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении.

Напомним, что элитные российские войска не смогли помешать ВСУ продвинуться вперед в Запорожской области. Украинские войска медленно, но верно продвигаются вперед, несмотря на передислокацию российских военных элементов относительно элитных подразделений.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в ВСУ оценили состояние войск РФ на Запорожье. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.