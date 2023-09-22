Зламали "зуби Дракона": ЗСУ вперше перетнули останню лінію оборони ЗС РФ на Запоріжжі, — ISW

Це — перший зафіксований випадок використання бронетехніки Силами оборони України поза межами російської трирівневої оборони.

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Українська бронетехніка вже перетнула останню лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області, пройшовши три рівні захисти ЗС РФ. Про це у своїму звіті за 21 вересня пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, Сили оборони діють за останньою лінією російської оборони в західній Запорізькій області, хоча ISW ще не готовий оцінити, чи українські сили повністю прорвали цей російський оборонний рубіж.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і перешкод "Зуби дракона", які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового", — йдеться в повідомленні.

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Також в Інституті поки невпевнені, чи зможуть українські захисники втриматися на цих позиціях, але зазначають, що це — перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони.

"Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного рубежу вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом. Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб вивести свої машини вперед", — пишуть аналітики.

В ISW зазначили, що така здатність України проривати оборону ворога є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.

Нагадаємо, що елітні російські війська не змогли завадити ЗСУ просунутися вперед у Запорізькій області. Українські війська повільно, але вірно просуваються вперед, незважаючи на передислокацію російських військових елементів щодо елітних підрозділів.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня у ЗСУ оцінили стан військ РФ на Запоріжжі. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.