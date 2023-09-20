"Неефективні в бою": втрати ЗС РФ у Запорізькій області істотно зросли, — ISW

За словами аналітиків, деякі частини російських 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Росії контратакували в районі Роботине. Передбачається, що такі операції сильно послабили їх.

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Втрати російських окупантів сильно зросли на заході Запорізької області на тлі контрнаступу ЗСУ. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 19 вересня йдеться, що росіяни могли зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування ЗС РФ могло б перекинути на цю ділянку фронту.

За словами аналітиків, представник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що 18 вересня ЗС РФ втратили 313 осіб особового складу (імовірно, вбитими і пораненими). За його словами, російські повітряно-десантні війська ведуть оборонні дії, а їх прикривають загони "Шторм Z".

Аналітики припустили, що український військовий, імовірно, мав на увазі необхідність для ворога прикриття частин ВДВ під час можливого відходу.

За словами експертів, деякі частини російських 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Росії контратакували в районі Роботине. Передбачається, що такі операції сильно послабили їх.

У звіті йдеться, що загони "Шторм Z" неефективні в бою, а тому забезпечують низькоякісну оборону в Запорізькій області.

Нагадаємо, ЗСУ показали знищення трьох катерів ЗС РФ на Херсонщині. Бійці ЗСУ завдали удару по катерах ЗС РФ за допомогою дронів українського виробництва. Крім того, вдалося провести випробування бойової автономної частини, "нафаршированої" вибухівкою.

Також повідомлялося, що ЗМІ заявили, що війна в Україні триватиме ще 6-7 років. На думку США та представників країн G7, у найближчі кілька років не варто розраховувати на закінчення бойових дій в Україні, адже Путін має намір воювати далі. Захід це закладатиме у військове та фінансове планування на майбутнє.