Українські війська просунулися на заході Запорізької області й надалі ведуть наступ, – ISW (карта)

Російські війська з невизначених позицій були витіснені. Геолокаційні кадри свідчать, що підрозділи ЗСУ здобули успіхи на захід від Вербового.

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Війська України на Мелітопольському напрямку й надалі організовують наступальні операції. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська проводили наступальні операції 18 вересня на заході Запорізької області, де є певне просування вперед. Геолокаційні кадри свідчать, що підрозділи ЗСУ отримали успішні результати на захід від Вербового, яке розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова.

Американські аналітики звернули увагу на слова колишньої заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що протягом минулого тижня українські сили звільнили 5,2 квадратних кілометрів у південному напрямку та досягли невизначених успіхів на південь від населеного пункту Роботине. У ЗСУ підтвердили марні спроби російських військ атакувати й поблизу Новоданилівки. Російський "військкор" стверджував, що окупанти вирішили реалізувати контратаку на захід від Вербового, але не уточнив результат.

Фото: ISW

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Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у ранковому звіті Генерального ЗСУ від 19 вересня, вели марні наступальні дії в районі села Роботине на Запоріжжі. Окупанти намагалися відновити втрачені позиції. Сили оборони й надалі тримають оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в техніці та живій силі, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу. Внаслідок ударів знищуються склади забезпечення. Війська України завдають успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо, 19 вересня у ISW повідомили, що ЗСУ під час контрнаступу розбили елітні частини військ РФ в районі Бахмута. За їхніми даними, Сили оборони України змогли розбити підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ.