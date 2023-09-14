"У рамках правил": Путін боїться, що зміцнення відносин із КНДР ускладнить обхід санкцій, — ISW

За словами аналітиків, РФ продовжуватиме дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з КНДР. Але голова Кремля заявив, що навіть у рамках "нинішніх правил" у країн є можливості.

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Президент РФ Володимир Путін боїться, що поглиблення відносин Росії та Північної Кореї можуть поставити під загрозу схеми обходу санкцій. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 13 вересня йдеться, що Путін назвав зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином продуктивною. За його словами, він провів із Кімом відвертий обмін думками про ситуацію в регіоні та про двосторонні відносини.

Аналітики зазначили, що за словами Путіна, РФ продовжуватиме дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з КНДР. Але голова Кремля заявив, що навіть у рамках "нинішніх правил" у країн є можливості.

Експерти заявили, що Путін боїться, що запроваджені Заходом вторинні санкції за поглиблення співробітництва Москви і Пхеньяну можуть негативно позначитися на можливостях Кремля обходити основні економічні обмеження.

Раніше ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.

Також американські журналісти повідомили, що зустріч Путіна і Кім Чен Ина показує, як війна впливає на зовнішню політику РФ. Зазначається, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.