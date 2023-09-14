"В рамках правил": Путин боится, что укрепление отношений с КНДР усложнит обход санкций, — ISW

По словам аналитиков, РФ будет продолжать соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с КНДР. Но глава Кремля заявил, что даже в рамках "нынешних правил" у стран есть возможности.

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Президент РФ Владимир Путин боится, что углубление отношений России и Северное Кореи могут поставить под угрозу схемы обхода санкций. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 13 сентября говорится, что Путин назвал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном продуктивной. По его словам, он провел с Кимом откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе и о двусторонних отношениях.

Аналитики отметили, что по словам Путина, РФ будет продолжать соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с КНДР. Но глава Кремля заявил, что даже в рамках "нынешних правил" у стран есть возможности.

Эксперты заявили, что Путин боится, что введенные Западом вторичные санкции за углубление сотрудничества Москвы и Пхеньяна могут негативно отразиться на возможностях Кремля обходить основные экономические ограничения.

Ранее СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.

Также американские журналисты сообщили, что встреча Путина и Ким Чен Ына показывает, как война влияет на внешнюю политику РФ. Отмечается, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.