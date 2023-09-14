Встреча Путина и Ким Чен Ына показывает, как война влияет на внешнюю политику РФ, — NYT

По словам журналистов, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.

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Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в момент взаимной необходимости. Так, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, КНДР стала для России более значимым союзником, несмотря на разногласия и бедность. Это говорит о том, как сильно война против Украины изменила внешнюю политику для РФ.

Как рассказал директор Российского Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, война является организующим принципом российской внешней политики. По его словам, Северная Корея может поддержать стремление Кремля дать отпор тому, что Путин называет "гегемонией Запада".

Издание пишет, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.

Однако, по словам аналитиков, сейчас Россия обеспокоена развивающейся программой Северной Кореи по созданию ядерного оружия. После шести ядерных испытаний, которые провел Пхеньян в период с 2006 по 2017 года, РФ и Китай присоединились к серии резолюций Совета Безопасности ООН, вводящих все более жесткие санкции против КНДР. Но после углубления конфликта и конфронтации с Соединенными Штатами эта проблема стала второстепенной.

Ранее СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.