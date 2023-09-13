Крабы и осетрина: в соцсетях показали меню изысканного обеда Ким Чен Ына и Владимира Путина

Лидер КНДР, где люди продолжают недоедать и терпеть лишения, встретился с российским президентом в Амурской области, куда прибыл на личном бронепоезде.

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Переговоры Путина и Ким Чен Ына на космодроме "Восточный" в Амурском крае уже завершились. Они продолжались более 4 часов, однако прессу допустили только на девять минут. Зато после встречи российский президент дал для северокорейского диктатора роскошный ужин, меню которого появилось в Сети. Об этом пишет ТАСС.

В РФ глава КНДР прибыл на личном бронепоезде, как и в 2019 году. Самолетами для международных перелетов он не пользуется.

На станции Хасан в Приморском крае Ким Чен Ына встречал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Путешествие заняло три дня, так как из Северной Кореи поезд Ким Чен Ына отбыл во второй половине дня 10 сентября. Кто именно сопровождал его в поездке – точно неизвестно. Официально полный состав делегации не разглашался.

Ким Чен Ын на космодроме "Восточный" Фото: ТАСС

Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии коронавируса, во время которой границы страны были закрыты. В последний раз лидер КНДР формально побывал за границей 30 июня 2019 года, когда в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Республикой Корея и КНДР он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходила на космодроме "Восточный". Открытая для прессы часть беседы продлилась около девяти минут.

Речь Путина заняла около 3,5 минут, речь Ким Чен Ына — около 5,5 минут. Сама встреча в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2" длилась четыре часа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры РФ и КНДР ограничиваются одним днем и заканчиваются сегодня.

После был дан торжественный обед. И примечательно, но российские СМИ, которые описывали каждый эпизод этой встречи, написали и о том, чем потчевали Ким Чен Ына. А позже появилось и фото меню.

"На горячее по традиции подавали два блюда на выбор — осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами", — сообщили росСМИ.

Меню торжественного обеда Фото: Соцсети

При этом, в самой Северной Корее уже много лет сохраняется дефицит продуктов. Когда Ким Чен Ын стал появляться на публике со своей дочерью Ким Чжу Э, то оказалось, что население КНДР крайне недовольно цветущим видом дочки диктатора.

Их возмущает тот факт, что девятилетняя (или десятилетняя) Ким Чжу Э в своем юном возрасте уже почти догнала по росту своего отца и выглядит "пухлой, как Луна", в то время как простые люди голодают.

Напомним, во время четырехчасовой встречи с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что лишь ступив на русскую землю, сразу "стал непосредственным свидетелем значительных достижений русского народа в построении сильной, современной России под руководством товарища Путина".

А Путин процитировал пословицы, заявив во время тоста, что "старый друг лучше новых двух и выпив "за здоровье товарища председателя и всех присутствующих".