Краби й осетрина: у соцмережах показали меню вишуканого обіду Кім Чен Ина та Володимира Путіна

Лідер КНДР, де люди продовжують недоїдати і терпіти поневіряння, зустрівся з російським президентом в Амурській області, куди прибув на особистому бронепоїзді.

Related video

Переговори Путіна і Кім Чен Ина на космодромі "Восточный" в Амурському краї вже завершилися. Вони тривали понад 4 години, проте пресу допустили лише на дев'ять хвилин. Натомість після зустрічі російський президент дав для північнокорейського диктатора розкішну вечерю, меню якої з'явилося в Мережі. Про це пише ТАСС.

До РФ глава КНДР прибув на особистому бронепоїзді, як і 2019 року. Літаками для міжнародних перельотів він не користується.

На станції Хасан у Приморському краї Кім Чен Ина зустрічав глава Мінприроди РФ Олександр Козлов. Подорож тривала три дні, оскільки з Північної Кореї поїзд Кім Чен Ина відбув у другій половині дня 10 вересня. Хто саме супроводжував його в поїздці — точно невідомо. Офіційно повний склад делегації не розголошували.

Кім Чен Ин на космодромі "Східний" Фото: ТАСС

Росія — перша держава, яку Кім Чен Ин відвідує від початку пандемії коронавірусу, під час якої кордони країни були закриті. Востаннє лідер КНДР формально побував за кордоном 30 червня 2019 року, коли в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні між Республікою Корея і КНДР він зустрівся з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина проходила на космодромі "Восточный". Відкрита для преси частина бесіди тривала близько дев'яти хвилин.

Промова Путіна зайняла близько 3,5 хвилин, промова Кім Чен Ина — близько 5,5 хвилин. Сама зустріч у залі переговорів на першому поверсі інженерного корпусу технічного комплексу космічного ракетного комплексу "Союз-2" тривала чотири години

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори РФ і КНДР обмежуються одним днем і закінчуються сьогодні.

Після було дано урочистий обід. І примітно, але російські ЗМІ, які описували кожен епізод цієї зустрічі, написали і про те, чим пригощали Кім Чен Ина. А пізніше з'явилося і фото меню.

"На гаряче за традицією подавали дві страви на вибір — осетрину з грибами і картоплею або антрекот із мармурової яловичини із запеченими овочами", — повідомили росЗМІ.

Меню урочистого обіду Фото: Соцмережi

При цьому, в самій Північній Кореї вже багато років зберігається дефіцит продуктів. Коли Кім Чен Ин став з'являтися на публіці зі своєю донькою Кім Чжу Е, то виявилося, що населення КНДР вкрай незадоволене квітучим виглядом дочки диктатора.

Їх обурює той факт, що дев'ятирічна (або десятирічна) Кім Чжу Е у своєму юному віці вже майже наздогнала на зріст свого батька і має вигляд "пухкого, як Місяць", у той час як прості люди голодують.

Нагадаємо, під час чотиригодинної зустрічі з Володимиром Путіним Кім Чен Ин заявив, що лише ступивши на російську землю, одразу "став безпосереднім свідком значних досягнень російського народу в побудові сильної, сучасної Росії під керівництвом товариша Путіна".

А Путін процитував прислів'я, заявивши під час тосту, що "старий друг кращий за нових двох і випивши "за здоров'я товариша голови і всіх присутніх".