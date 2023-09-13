"Священна боротьба": Кім Чен Ин підтримав Путіна у війні проти "зла імперіалізму" в Україні

За словами лідера Північної Кореї, зараз для КНДР "першим пріоритетом є відносини з РФ".

Related video

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підняв келих на честь свого російського колеги-диктатора Володимира Путіна і висловив упевненість в успішному завершенні конфлікту, в якому бере участь Росія. Про це повідомляє видання Reuters.

Під час зустрічі з Володимиром Путіним у Владивостоці Кім Чен Ин висловив свою впевненість у тому, що російська окупаційна армія і громадяни Росії візьмуть гору в боротьбі проти того, що він визначив як "зло західного імперіалізму" під час війни в Україні.

"Російська армія і народ, безумовно, здобудуть велику перемогу в священній боротьбі за покарання великого зла, яке претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії", — сказав Кім, піднявши тост за здоров'я "товариша Путіна" та за перемогу "великої Росії".

Кім заявив, мовляв, лише ступив на російську землю, як "став безпосереднім свідком значних досягнень російського народу в побудові сильної, сучасної Росії під керівництвом товариша Путіна".

Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так званому "СВО". Крім того, за словами Кім Чен Інна, Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

Крім того, північнокорейський лідер підкреслює, що хоче розвивати відносини з РФ і підтримує всі рішення Путіна: "Я сподіваюся, що ми будемо завжди разом у боротьбі проти імперіалізму". За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".

Нагадаємо, що 12 вересня північнокорейський лідер прибув до Росії. Він приїхав на особистому бронепоїзді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи будуть лідер КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін обговорювати передачу зброї, і яке саме озброєння хоче отримати Кремль.