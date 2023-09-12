Бронепоїзд та червона доріжка: як у Росії зустрічали главу КНДР Кім Чен Ина (відео)

На опублікованих кадрах північнокорейський лідер виходить з потяга, на якому і прибув до Росії. Найближчими днями він проведе зустріч з Володимиром Путіним та відвідає різні заходи.

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Глава Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на територію Російської Федерації. Там він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним та візьме участь у Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці з 10 по 13 вересня. Для "поважного гостя" розстелили червону доріжку та встановили деревʼяні сходи, що видно на відео, яке опублікували російські медіа в Telegram-каналах 12 вересня.

Як відомо, це перший візит Кім Чен Ина за межі КНДР за останні чотири роки. За інформацією The New York Times, Кім Чен Ин завітає до Москви, відвідає Причал 33 (військово-морська база РФ у Владивостоці, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту, — ред.), космодром Східний та космічний стартовий центр.

У Приморському краї 12 вересня його зустрів голова Мінприроди РФ Олександр Козлов.

Кремль до останнього не конкретизував місце зустрічі двох лідерів, підтвердивши лише "зустріч на Далекому Сході".

Прессекретареві президента РФ Дмитру Пєскову 5 вересня журналісти поставили запитання, чи готується візит північнокорейського лідера в Росію, на що він відповів: "Нам нема чого сказати вам на цю тему".

Нагадаємо, що нещодавно Фокус розбирався, чи справді Путін і Кім Чен Ин обговорюватимуть передавання озброєння і яку саме зброю зрештою отримає агресор для війни проти України. Серед основних цілей, які Кім Чен Ин може переслідувати, вирушаючи в Росію, військово-технічне співробітництво, а також постачання гуманітарної та фінансової допомоги Північній Кореї, погано розвинена економіка якої серйозно постраждала після пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що США намагалися зірвати зустріч Путіна з Кім Чен Ином в РФ.

Також повідомлялося, що Путін розраховує на постачання з КНДР боєприпасів для артилерії й ПТРК. Зі свого боку, голова Північної Кореї очікує, що Кремль надасть передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольство.