Кім Чен Ин прибув до РФ, щоб обговорити з Путіним постачання озброєнь, — ЗМІ (фото)

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, візит північнокорейського лідера буде повноформатним: заплановані переговори делегацій, обід і спілкування у форматі тет-а-тет.

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У неділю, голова КНДР Кім Чен Ин на особистому бронепоїзді відправився зі столиці Пхеньяну в РФ, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. "РИА Новости" опублікувало відео потяга, що проїжджає по території Примор'я.

На раніше опублікованих кадрах Кім Чен Ин йде повз почесну варту і натовп мирних жителів із національним прапором і квітами. Його також сфотографували, як він махає руками зі свого зелено-жовтого бронепоїзда, перш ніж він покинув станцію.

Російські ЗМІ 12 вересня опублікували заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який уточнив, що візит північнокорейського лідера буде повноформатним: заплановано переговори делегацій, обід і спілкування у форматі тет-а-тет. Серед офіційних тем для обговорення згадувалися економічне співробітництво, культурний обмін і міжнародний порядок денний. Однак про постачання озброєнь із Північної Кореї, про що попереджали західні лідери, Пєсков не згадав.

Кім Чен Ин: візит до РФ Кім Чен Ин: візит до РФ

Це перша закордонна поїздка Кім Чен Ина за більш ніж чотири роки. У 2019 році він також відвідував Владивосток.

Нагадаємо, що США намагалися зірвати зустріч Путіна з Кім Чен Ином в РФ.

Також повідомлялося, що Путін розраховує на постачання з КНДР боєприпасів для артилерії й ПТРК. Зі свого боку, голова Північної Кореї очікує, що Кремль надасть передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольство.