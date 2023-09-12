Ким Чен Ын прибыл в РФ, чтобы обсудить с Путиным поставки вооружений, — СМИ (фото)

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, визит северокорейского лидера будет полноформатным: запланированы переговоры делегаций, обед и общение в формате тет-а-тет.

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В воскресенье, глава КНДР Ким Чен Ын на личном бронепоезде и отправился из столицы Пхеньяна в РФ, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. "РИА Новости" опубликовало видео поезда, проезжающего по территории Приморья.

На ранее опубликованных кадрах Ким Чен Ын идет мимо почетного караула и толпы мирных жителей с национальным флагом и цветами. Его также сфотографировали машущим руками из своего зелено-желтого бронепоезда прежде, чем он покинул станцию.

Российские СМИ 12 сентября опубликовали заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который уточнил, что визит северокорейского лидера будет полноформатным: запланированы переговоры делегаций, обед и общение в формате тет-а-тет. Среди официальных тем для обсуждения упоминались экономическое сотрудничество, культурный обмен и международная повестка. Однако о поставках вооружений из Северной Кореи, о чем предупреждали западные лидеры, Песков не упомянул.

Ким Чен Ын: визит в РФ Ким Чен Ын: визит в РФ

Это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына за более чем четыре года. В 2019 году он также посещал Владивосток.

Напомним, что США пытались сорвать встречу Путина с Ким Чен Ыном в РФ.

Также сообщалось, что Путин рассчитывает на поставки из КНДР боеприпасов для артиллерии и ПТРК. В свою очередь, глава Северной Кореи ожидает, что Кремль предоставит передовые технологии для спутников и атомных подлодок, а также продовольствие.