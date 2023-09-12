Снаряди в обмін на їжу: Яку зброю Путін хоче отримати від Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Глави двох держав вiзьмуть участь у Східному економічному форумі у Владивостоці. Фокус розбирався, чи справді Путін і Кім Чен Ин обговорюватимуть передавання озброєння і яку саме зброю зрештою отримає агресор для війни проти України.

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Маршрут Кім Чен Ина в Росії: Причал 33, космодром Східний і, можливо, Москва

За інформацією The New York Times — яка врештi виправдалась — Кім Чен Ин прибуде в Росію з Пхеньяна на бронепоїзді. Джерела видання також не заперечили можливий візит до Москви. Кажуть, що північнокорейський лідер планує відвідати і Причал 33 — це військово-морська база РФ у Владивостоці, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту. Також однією з потенційних зупинок Кіма після Владивостока є космодром Східний, космічний стартовий центр.

Офіційно плани візиту довго не підтверджували. Прессекретареві президента РФ Дмитру Пєскову 5 вересня журналісти поставили запитання, чи готується візит північнокорейського лідера в Росію, на що він відповів: "Нам нема чого сказати вам на цю тему". Однак цілком імовірно, що домовленість про майбутній візит було досягнуто під час липневого візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяна, куди він прибув, щоб разом із північнокорейським лідером відзначити 70-річчя закінчення Корейської війни, за підсумками якої півострів опинився розділеним на дві частини.

У Росії приїзд лідера КНДР буде використано як подразник для США Фото: РИА Новости

Яке озброєння Північна Корея може передати РФ — і на яких умовах

Серед основних цілей, які Кім Чен Ин може переслідувати, вирушаючи в Росію, військово-технічне співробітництво, а також постачання гуманітарної та фінансової допомоги Північній Кореї, погано розвинена економіка якої серйозно постраждала після пандемії коронавірусу. Через закриття кордонів, заборону на імпорт (зокрема, зерна з Китаю, добрив і сільськогосподарського обладнання) країна переживає масовий голод, передає ВВС. Брак робочих рук через епідемію "лихоманки" минулого року призвів до масштабного неврожаю рису. Ризик гуманітарної катастрофи спонукав Кім Чен Ина дозволити регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн — Китаю та Росії. Також КНДР необхідні нафтопродукти і тверда валюта.

"Будь-яка допомога, яку Кім отримає для цивільного сектора своєї економіки, може вивільнити ресурси, які можна буде витратити на його програму створення ядерної зброї", — зазначає Bloomberg.

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Як пише Bloomberg, Північна Корея володіє значними запасами боєприпасів, які можуть обчислюватися мільйонами одиниць. Ці запаси враховують артилерійські снаряди калібру 122 і 152 міліметри, а також 122-міліметрові ракети, необхідні РФ. Крім цього, Північна Корея може постачати Росії запчастини до танків, таких як Т-54 і Т-62, оскільки має великі запаси радянської техніки.

Готовність Пхеньяна передати боєприпаси, однак, викликає сумніви. Кім Чен Ин і північнокорейська еліта параноїдально боїться зовнішньої загрози, причому не тільки з боку США і Південної Кореї, а й Китаю зокрема. Китай використовує КНДР як буфер від американського військового контингенту, дислокованого на території Південної Кореї, і підтримує виживання режиму як необхідного зла. Однак у Пхеньяні насторожено ставляться до Піднебесної, пам'ятаючи, як за часів Холодної війни Китай планував операцію з повалення Кім Ір Сена.

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З огляду на гостроту загрози і той факт, що Північна Корея всерйоз готується до відбиття потенційного нападу з боку ворожих держав, навряд чи можна припускати, що КНДР передасть Росії боєприпаси в потрібній кількості, яка вплине на ситуацію на українському фронті. Передавання зброї, однак, цілком можливе в обмін на продовольчу, гуманітарну, фінансову допомогу. Тим паче, що найімовірніше, поставки вже здійснювалися, зокрема, для ПВК "Вагнер". Відомі випадки, коли військовослужбовці ЗСУ знаходили боєприпаси північнокорейського виробництва. Маються на увазі боєприпаси для ствольної артилерії, для реактивних систем залпового вогню — зброя, яку Північна Корея отримувала ще в 1960-80-ті роки від Радянського Союзу і змогла налагодити власне виробництво.

Візит до Путіна як спосіб подати сигнал США

Цілком імовірно, що Кім Чен Ин намагається використати поїздку в Росію як тригер для західних країн, насамперед — для США. Економіка північної Кореї перебуває в жалюгідному стані і для того, щоб виправити ситуацію, Пхеньяну необхідно послабити санкційний режим. Вирушаючи в Росію, зустрічаючись із Путіним, ведучи переговори щодо можливих поставок озброєння, яке може бути використане на фронті проти України, Кім Чен Ин намагається привернути увагу та спонукати Вашингтон до комунікації. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Північна Корея зіткнеться з наслідками в разі передавання зброї Росії для використання у війні проти України.

Джейк Салліван обіцяє: "Ми продовжуватимемо закликати Північну Корею виконувати зобов'язання і не постачати зброю в Росію" Фото: РБК

"Ми продовжуватимемо закликати Північну Корею виконувати зобов'язання і не постачати зброю в Росію", — запевнив Салліван. Так, Сполучені Штати висловлюють готовність відновити прямий діалог із північнокорейським режимом. Ймовірно, Кім Чен Ин торгуватиметься і в обмін на відмову від поставок озброєння для Росії, вимагатиме, наприклад, послаблення санкцій.

Ядерна зброя країни-ізгоя

Прямий діалог із Вашингтоном важливий для Північної Кореї також і в контексті легітимізації ядерного статусу. Ядерна зброя для КНДР — єдина гарантія безпеки та збереження. Розвиваючи кількісно і якісно ядерний потенціал, КНДР у такий спосіб намагається убезпечитися від потенційної зовнішньої інтервенції з боку, наприклад, США і Південної Кореї, метою якої може стати деконструкція режиму. Від ядерної зброї Пхеньян відмовлятися не готовий, але й існувати в повній ізоляції на тлі глобальних криз із кожним роком стає дедалі складніше. Тому Пхеньян готовий до пошуку компромісу зі США для послаблення ізоляції за умови збереження ядерного арсеналу при обмеженому кількісному скороченні.

Військовий парад у Пхеньяні Фото: Getty Images

Звісно, поїздка Кім Чен Ина в РФ важлива в ідеологічно-пропагандистському контексті — як інструмент впливу на північнокорейську громадськість і спосіб продемонструвати, що КНДР — не країна-ізгой, і у світі є держави, готові співпрацювати, які розділяють загальну ідеологічну базу, як-от ненависть до Заходу на чолі зі США. До того ж, це сприятиме просуванню культу особи і буде використано як доказ, що лідер країни — сонцеликий Кім Чен Ин — розвиває дипломатичні відносини на благо народу. Причому це відбувається одночасно зі зміцненням обороноздатності держави на тлі "імперіалістичної" загрози.

Нова глава: найбільший підводний флот стане атомним

8 вересня оголосили про будівництво "тактичного атомного підводного човна" в межах зусиль зі зміцнення військово-морських сил КНДР. За даними північнокорейського державного інформаційного агентства KCNA, новий підводний човен було презентовано в середу на церемонії в присутності Кім Чен Ина, який заявив, що спуск на воду підводного човна № 841, що отримала ім'я Героя Кім Кун Ока, знаменує "нову главу в зміцненні військово-морських сил КНДР".

Північна Корея оголосила про будівництво "тактичного атомного підводного човна" Фото: Getty Images Північна Корея оголосила про будівництво "тактичного атомного підводного човна" Фото: Getty Images

За словами північнокорейського лідера, підводний човен стане "одним з основних підводних наступальних засобів північнокорейських ВМС". Кім Чен Ин заявив, що КНДР переобладнає наявні у неї підводні човни на бойові кораблі, оснащені ядерною зброєю. За даними американського аналітичного центру Nuclear Threat Initiative, Північна Корея має від 64 до 86 підводних човнів, це один із найбільших підводних флотів у світі, проте є сумніви в його якості та в тому, чи справді підводні човни перебувають у робочому стані.

Яке значення зустріч Путіна і Кім Чен Ина матиме для РФ та України

У Росії приїзд лідера КНДР також буде використаний як подразник для США, адже "збройова оборудка" і потенційний союз з одіозним північнокорейським режимом не може не викликати занепокоєння в Білому домі. Функціонувати ефективно, втім, такий союз навряд чи буде спроможний з огляду на успішну санкційну політику західних держав проти КНДР і РФ та важке економічне становище Північної Кореї.

Для України комунікація між РФ і КНДР не є критичною загрозою з огляду на сумнівні перспективи двостороннього союзу — однак має залишатися у фокусі уваги та стати мотивацією до більшого залучення в регіональний порядок денний Корейського півострова. Зокрема, необхідно підтримувати зусилля Південної Кореї щодо стримування Пхеньяну дипломатичними методами та просувати ініціативу переформатування переговорів щодо розв'язання північнокорейської проблеми, в яких Україна могла б узяти участь у майбутньому, як країна, що зазнає екзистенціальної загрози з боку ядерної держави.

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