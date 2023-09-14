США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ, — CNN

По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.

Related video

Соединенные Штаты "без колебаний введут санкции", если встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына приведет к обмену оружием между двумя странами. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, пишет CNN.

"Мы уже предприняли ряд действий по введению санкций против организаций, которые были посредниками в продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные меры, если это необходимо", — заявил он.

По словам Миллера, Штаты не поднимали вопрос о потенциальной поставке Россией ядерных технологий Северной Корее вместе с Китаем. Однако потенциальная возможность этого не исключается.

Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимал вопрос о ядерной программе Северной Кореи и программе баллистических ракет КНДР в своих беседах с китайскими официальными лицами в Пекине.

Журналисты отметили, что в преддверии встречи Путина и Кима официальные лица США предупредили, что Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в потенциальной оружейной сделке, которая может привести к тому, что Пхеньян предоставит Москве оружие для войны против Украины.

Напомним, что Ким Чен Ын поддержал Путина в войне против "зла империализма" в Украине. По словам лидера Северной Кореи, сейчас для КНДР "первым приоритетом являются отношения с РФ".

"Российская армия и народ, безусловно, одержат большую победу в священной борьбе за наказание великого зла, претендующего на гегемонию и имеющую экспансионистские иллюзии", — сказал Ким, подняв тост за здоровье "товарища Путина" и за победу "великой России" .