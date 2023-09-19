Битва за Бахмут: ЗСУ під час контрнаступу розбили елітні частини ЗС РФ, — ISW

За словами аналітиків, Сили оборони України змогли розбити підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ

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Під час контрнаступу ЗСУ змогли розбити елітні частини ЗС РФ на південь від Бахмута в Донецькій області. Ці частини раніше брали участь у контратаках і намагалися відкинути наступ українських сил у цьому районі. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 18 вересня йдеться про те, що Сили оборони України змогли розбити підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ під час визволення Андріївки та Кліщівки.

За словами експертів, на користь цього свідчить заява російського командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського про те, що загинув командир 31-ї бригади ПДВ ЗС РФ. Крім того, 72-га мотострілецька бригада, як припускають, виявилася неефективною в бою проти українських сил, хоча незрозуміла кількість особового складу.

Аналітики заявили, що якщо нещодавній наступ українських військ південніше Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то командування окупантів буде змушене перерозподілити елементи іншого елітного з'єднання для підтримки критичних ділянок своєї оборони на південь від Бахмута.

Нагадаємо, що 18 вересня бригада "Лють" показала, як звільняла Кліщіївку під Бахмутом. Штурмовики показали, як знищували ворожу техніку і живу силу ворога. Також у відео видно, як бійці запускають безпілотні літальні апарати та підписують снаряди, які потім запускають по Збройних силах Російської Федерації