"Не втекли": ЗСУ показали знищення трьох катерів ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Бійці ЗСУ завдали удару по катерах ЗС РФ за допомогою дронів українського виробництва. Крім того, вдалось провести випробування бойової автономної частини, "нафаршированої" вибухівкою.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав три приклади відпрацювання українських FPV-дронів по військовій техніці ЗС РФ. Удари завдавались у дельті Дніпра, по якому намагались просуватись російські катери, доки на них не скинули вибухівку. Кадри ударів оприлюднені у Telegram-каналі міністра.

У дописі вказано, що діяли бійці спецпідрозділу "А" СБУ. Для атаки вони використали дрони-камікадзе "Буцефал" українського виробництва, придбані за кошти партнерів. На відео — зображення, зняте спостережувальним безпілотником та камерою безпілотника з вибухівкою.

Спершу показано добірку кадрів, зроблених спостережувальним дроном. Пристрій виявив катери з російськими військовими, які петляли між берегами десь на півдні Херсонщини. Після цього можна побачити перебіг подій "очима" дрона-камікадзе: як він підлітає до катера з тилу і підриває його. Паралельно продовжує працювати спостереження: видно, як вибухає і тоне техніка ЗС РФ.

Федоров також зазначив, що прямо на полі бою провели випробування нової конструкції — автономної бойової частини з вибухівкою. Випробування було вдалим, а про деталі він пообіцяв розповісти згодом.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, у вечірньому звіті станом на 19 вересня 2023 року Генштабу ЗСУ вказано, що наступальні дії відбуваються наразі у двох напрямках: біля Бахмуту та у напрямку Мелітополя. Між тим на Херсонщині наступальних дій немає. ЗС РФ б'є по населених пунктах, розташованих вздовж берега Дніпра: обстріляли десять населених пунктів, у тому числі Херсон та Антонівку.

Водночас 10 вересня у ОК "Південь" заявили, що на Херсонському відтинку фронту є "певні просування". На онлайн-карті бойових дій наразі є лише дві позначки, які говорять про можливе просування: у районі Дач біля Антонівського мосту та біля села Підстепного.

Ситуація на Херсонщині станом на 19 вересня 2023 року Фото: DeepState

Між тим у Херсонській ОВА повідомили, що планують евакуювати родини з дітьми з населених пунктів, розташованих у зоні досяжності артилерії ЗС РФ. Про це заявив голова ОВА Олександр Прокудін: з його слів, ідеться по 30 населених пунктів.

Нагадуємо, 19 вересня ЗС РФ обстріляли Херсон з артилерії. Російський снаряд пошкодив тролейбус і убив 49-річного поліцейського. Крім того, в ніч з 18 на 19 вересня ворог атакував Львівщину дронами-камікадзе. Внаслідок удару почалась пожежа на складі промислового підприємства і загинула одна людина.