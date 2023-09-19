"Не сбежали": ВСУ показали уничтожение трех катеров ВС РФ на Херсонщине (видео)

Бойцы ВСУ нанесли удар по катерам ВС РФ с помощью дронов украинского производства. Кроме того, удалось провести испытания боевой автономной части, "нафаршированной" взрывчаткой.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал три примера отработки украинских FPV-дронов по военной технике ВС РФ. Удары наносились в дельте Днепра, по которому пытались продвигаться российские катера, пока на них не сбросили взрывчатку. Кадры ударов обнародованы в Telegram-канале министра.

В заметке указано, что действовали бойцы спецподразделения "А" СБУ. Для атаки они использовали дроны-камикадзе "Буцефал" украинского производства, приобретенные за средства партнеров. На видео — изображение, снятое наблюдательным беспилотником и камерой беспилотника со взрывчаткой.

Сначала показана подборка кадров, сделанных наблюдательным дроном. Устройство обнаружило катера с российскими военными, которые петляли между берегами где-то на юге Херсонщины. После этого можно увидеть ход событий "глазами" дрона-камикадзе: как он подлетает к катеру с тыла и взрывает его. Параллельно продолжает работать наблюдение: видно, как взрывается и тонет техника ВС РФ.

Федоров также отметил, что прямо на поле боя провели испытания новой конструкции — автономной боевой части со взрывчаткой. Испытание было удачным, а о деталях он пообещал рассказать позже.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, в вечернем отчете по состоянию на 19 сентября 2023 года Генштаба ВСУ указано, что наступательные действия происходят сейчас в двух направлениях: возле Бахмута и в направлении Мелитополя. Между тем на Херсонщине наступательных действий нет. ВС РФ бьет по населенным пунктам, расположенным вдоль берега Днепра: обстреляли десять населенных пунктов, в том числе Херсон и Антоновку.

В то же время 10 сентября в ОК "Юг" заявили, что на Херсонском отрезке фронта есть "определенные продвижения". На онлайн-карте боевых действий пока есть только две отметки, которые говорят о возможном продвижении: в районе Дач возле Антоновского моста и возле села Подстепного.

Ситуация на Херсонщине по состоянию на 19 сентября 2023 года Фото: DeepState

Между тем в Херсонской ОГА сообщили, что планируют эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, расположенных в зоне досягаемости артиллерии ВС РФ. Об этом заявил глава ОГА Александр Прокудин: по его словам, речь идет о 30 населенных пунктах.

Напоминаем, 19 сентября ВС РФ обстреляли Херсон из артиллерии. Российский снаряд повредил троллейбус и убил 49-летнего полицейского. Кроме того, в ночь с 18 на 19 сентября враг атаковал Львовскую область дронами-камикадзе. В результате удара начался пожар на складе промышленного предприятия и погиб один человек.