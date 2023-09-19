Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Обстрелы городов Украины

ВС РФ из артиллерии обстреляли троллейбус в Херсоне: есть жертвы (фото)

Троллейбус, обстрел РФ, Херсон
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне

В результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 49-летний сержант полиции. Пассажиры троллейбуса — мужчины 33 и 57 лет — получили ранения.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли троллейбус в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

"Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне. Ранения получили двое пассажиров — мужчины, 33 и 57 лет", — сказал Александр Прокудин.

Он отметил, что пострадавших госпитализировали в больницу. Их обследуют и оказывают медицинскую помощь.

Важно
Атаковали "Искандером" и Shahed: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО (фото)

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в результате вражеского артиллерийского обстрела по Херсону погиб 49-летний сержант полиции. Также ранения получили еще двое гражданских. Травмированных госпитализировали.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела загорелось складское здание. Сейчас спасатели тушат пожар на площади около тысячи квадратных метров.

Троллейбус, Херсон Fullscreen
Троллейбус, который обстреляли
Троллейбус, Херсон Fullscreen
Троллейбус, который обстреляли

Обстрелы Херсонщины за сутки

По словам Прокудина, в течение понедельника 18 сентября враг совершил 95 обстрелов, выпустил 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотных летательных аппаратов, танков и авиации. Кроме этого, по Херсону российские военные выпустили 11 снарядов. Также произошли попадания в жилые кварталы населенных пунктов региона, дом культуры в Бериславском районе, на территорию гаражного кооператива и предприятия в областном центре.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 — получили ранения", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ночью ВС РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-136/131 и баллистической ракетой типа "Искандер-М". В результате атаки во Львове возник пожар на трех складских зданий. Также известно о пострадавшем и погибшем.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Кривом Роге взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов, также возник пожар