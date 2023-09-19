ВС РФ из артиллерии обстреляли троллейбус в Херсоне: есть жертвы (фото)

В результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 49-летний сержант полиции. Пассажиры троллейбуса — мужчины 33 и 57 лет — получили ранения.

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Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли троллейбус в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

"Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне. Ранения получили двое пассажиров — мужчины, 33 и 57 лет", — сказал Александр Прокудин.

Он отметил, что пострадавших госпитализировали в больницу. Их обследуют и оказывают медицинскую помощь.

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Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в результате вражеского артиллерийского обстрела по Херсону погиб 49-летний сержант полиции. Также ранения получили еще двое гражданских. Травмированных госпитализировали.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела загорелось складское здание. Сейчас спасатели тушат пожар на площади около тысячи квадратных метров.

Троллейбус, который обстреляли Троллейбус, который обстреляли

Обстрелы Херсонщины за сутки

По словам Прокудина, в течение понедельника 18 сентября враг совершил 95 обстрелов, выпустил 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотных летательных аппаратов, танков и авиации. Кроме этого, по Херсону российские военные выпустили 11 снарядов. Также произошли попадания в жилые кварталы населенных пунктов региона, дом культуры в Бериславском районе, на территорию гаражного кооператива и предприятия в областном центре.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 — получили ранения", — подчеркнул глава ОВА.

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