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Ночная атака на Кривой Рог: из-за попадания в многоэтажке произошел пожар (фото)

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Повреждены дома жителей Днепропетровщины

По данным областной администрации, взрывной волной также повреждены фасады еще трех многоэтажных домов. Пожар работники ГСЧС потушили.

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Российские оккупанты в ночь на 19 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Из-за попадания произошел пожар в многоэтажном здании. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, в 3:05, 19 сентября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел сильный взрыв.

"Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов", — говорится в сообщении.

Дом жителей Днепропетровщины после ночной атаки после ночной атаки Fullscreen
Дом жителей Днепропетровщины после ночной атаки после ночной атаки

Также Сергей Лысак сообщил о ночных обстрелах оккупантами Никопольского и Марганецкого районов. По его словам, россияне наносили удары из артиллерии.

"Ранен 71-летний мужчина. Он в больнице, в состоянии средней тяжести. Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Изуродованы линия электропередач и газопровод", — проинформировал Лысак.

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Он добавил, что утром, 19 сентября, над областью украинские защитники сбили вражеский БпЛА.

Напомним, что в ночь на 19 августа ВС РФ атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Харькове, Одессе, Львове, Кривом Роге и в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что во время контрнаступления ВСУ смогли разбить элитные части ВС РФ к югу от Бахмута в Донецкой области.