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Нічна атака на Кривий Ріг: через влучання у багатоповерхівці сталася пожежа (фото)

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Пошкоджені оселі мешканців Дніпропетровщини

За даними обласної адміністрації, вибуховою хвилею також пошкоджено фасади ще трьох багатоповерхових будинків. Пожежу працівники ДСНС загасили.

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Російські окупанти в ніч проти 19 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Через влучання сталася пожежа у багатоповерховій будівлі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, о 3:05, 19 вересня, під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав сильний вибух.

"Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", — йдеться в повідомленні.

Будинок жителів Дніпропетровщини після нічної атаки Fullscreen
Будинок жителів Дніпропетровщини після нічної атаки

Також Сергій Лисак повідомив про нічні обстріли окупантами Нікопольського та Марганецького районів. За його словами, росіяни завдавали ударів з артилерії.

"Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін", — проінформував Лисак.

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Він додав, що вранці, 19 вересня, над областю українські захисники збили ворожий БпЛА.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 серпня ЗС РФ атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали в Харкові, Одесі, Львові, Кривому Розі та на Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, що під час контрнаступу ЗСУ змогли розбити елітні частини ЗС РФ на південь від Бахмута в Донецькій області.