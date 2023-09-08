ЗС РФ завдали удару по житлових будинках у Сумах: з-під завалів врятували поранених пенсіонерів (відео)

Унаслідок ракетної атаки, за даними ДСНС, постраждали люди віком від 65 років. Один житловий будинок було повністю зруйновано, а ще 20 осель зазнали різних пошкоджень.

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Російські окупанти атакували Сумську область під ранок 8 вересня. Унаслідок ракетного удару є руйнування та постраждалі. Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зафіксовано влучання ворожої ракети в приватні будинки в районі Козацького проспекту. На місце оперативно прибули рятувальні служби для надання допомоги та розбору наслідків.

"Деякі будинки пошкоджено, один — зруйновано. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють", — ідеться в повідомленні.

Журналісти "Суспільне Суми" поділилися кадрами з приватного сектору міста, який постраждав від ворожої ракетної атаки. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджень зазнали одразу 6 будинків, однак попередньо їх більше.

Росія рано вранці атакувала Суми. Є постраждалі та руйнування Фото: Суспільне Росія рано вранці атакувала Суми. Є постраждалі та руйнування Фото: Суспільне Росія рано вранці атакувала Суми. Є постраждалі та руйнування Фото: Суспільне

Прокоментували атаку ЗС РФ на місто Суми в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Рятувальникам вдалося витягнути двох людей з-під уламків зруйнованої двоповерхової будівлі. 70-річний чоловік і 65-річна жінка дістали серйозні поранення і медики надають їм відповідну допомогу.

"Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під завалами перебувало двоє людей", — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що РФ вночі атакувала Україну ракетами, артилерією і Shahed. У Повітряних силах зазначили, що було здійснено 20 пусків дронів-камікадзе іранського виробництва з Криму та Приморсько-Ахтарська