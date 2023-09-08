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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ нанесли удар по жилым домам в Сумах: из-под завалов спасли раненых пенсионеров (видео)

Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины
Фото: Суспільне | Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, пострадали люди в возрасте от 65 лет. Один жилой дом был полностью разрушен, а еще 20 жилищ получили различные повреждения.

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Российские оккупанты атаковали Сумскую область под утро 8 сентября. В результате ракетного удара есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил городской глава Александр Лысенко в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано попадание вражеской ракеты в частные дома в районе Козацкого проспекта. На место оперативно прибыли спасательные службы для оказания помощи и разбора последствий.

"Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают", — говорится в сообщении.

Журналисты "Суспiльне Суми" поделились кадрами из частного сектора города, который пострадал от вражеской ракетной атаки. По данным областной военной администрации повреждения получили сразу 6 домов, однако предварительно их больше.

Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины Fullscreen
Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения
Фото: Суспільне
Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины Fullscreen
Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения
Фото: Суспільне
Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины Fullscreen
Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения
Фото: Суспільне
Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины
Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины
Сумы, ракетный удар, Сумская область, разрушения, пострадавшие, пенсионеры, завалы, война РФ против Украины

Прокомментировали атаку ВС РФ на город Сумы в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасателям удалось вытащить двоих человек из-под обломков разрушенного двухэтажного здания. 70-летний мужчина и 65-летняя женщина получили серьезные ранения и медики оказывают им соответствующую помощь.

"Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под завалами находились два человека", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что РФ ночью атаковала Украину ракетами, артиллерией и Shahed. В Воздушных силах отметили, что было осуществлено 20 пусков дронов-камикадзе иранского производства из Крыма и Приморско-Ахтарска