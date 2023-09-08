ВС РФ нанесли удар по жилым домам в Сумах: из-под завалов спасли раненых пенсионеров (видео)

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, пострадали люди в возрасте от 65 лет. Один жилой дом был полностью разрушен, а еще 20 жилищ получили различные повреждения.

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Российские оккупанты атаковали Сумскую область под утро 8 сентября. В результате ракетного удара есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил городской глава Александр Лысенко в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано попадание вражеской ракеты в частные дома в районе Козацкого проспекта. На место оперативно прибыли спасательные службы для оказания помощи и разбора последствий.

"Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают", — говорится в сообщении.

Журналисты "Суспiльне Суми" поделились кадрами из частного сектора города, который пострадал от вражеской ракетной атаки. По данным областной военной администрации повреждения получили сразу 6 домов, однако предварительно их больше.

Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения Фото: Суспільне Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения Фото: Суспільне Россия ранним утром атаковала Сумы. Есть пострадавшие и разрушения Фото: Суспільне

Прокомментировали атаку ВС РФ на город Сумы в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасателям удалось вытащить двоих человек из-под обломков разрушенного двухэтажного здания. 70-летний мужчина и 65-летняя женщина получили серьезные ранения и медики оказывают им соответствующую помощь.

"Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под завалами находились два человека", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что РФ ночью атаковала Украину ракетами, артиллерией и Shahed. В Воздушных силах отметили, что было осуществлено 20 пусков дронов-камикадзе иранского производства из Крыма и Приморско-Ахтарска