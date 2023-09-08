РФ ночью атаковала Украину ракетами, артиллерией и Shahed: есть прилеты (фото)

По данным Воздушных сил, россияне осуществили пуски 20 дронов-камикадзе иранского производства из Крыма и Приморско-Ахтарска. Ракетное вооружение ВС РФ применили для ударов по Запорожской и Сумской областям.

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В ночь на 8 сентября российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины из различных видов вооружения. Фокус собрал все, что известно об обстреле ВС РФ.

В Воздушных силах ВСУ практически в полночь сообщили, что для Одесской, Николаевской и Херсонской областей существует угроза, ведь противник запустил в их стороны дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

Предварительно, большую часть БПЛА удалось перехватить в небе. В сводке ВС ВСУ отметили, что запускались вражеские объекты в количестве 20 штук с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – оккупированный Крым).

"К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Атака ВС РФ 8 сентября: Сумская область

Ближе к утру в Сумской области была объявлена воздушная тревога и связано это с ракетной опасностью, как отметили в Воздушных силах. В областной военной администрации сообщили, что работала система ПВО. Без последствий не удалось обойтись.

"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом. Все службы работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Атака ВС РФ 8 сентября: Запорожская область

Секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев рассказал, что россияне атаковали город посреди ночи. Зафиксировано, что в результате взрывной волны в многоэтажных домах и заведениях образования были повреждены окна.

Сейчас продолжается подсчет повреждений. На место выехали все спасательные службы и предварительно пострадал один человек.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что это была ракетная атака.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", — говорится в сообщении.

Атака ВС РФ 8 сентября: Днепропетровская область

Досталось от россиян и жителям Днепропетровской области. Посреди ночи противник ударил по Покровской сельской общине, что в Никопольском районе. Били ВС РФ из тяжелой артиллерии.

"Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровской области было спокойно. Повсюду обошлось без обстрелов", — подытожил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру могут начаться уже в конце сентября. По словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, Кремль применяет дроны-камикадзе вместе с ракетами, чтобы перед украинской системой ПВО было множество целей.