Ночной обстрел Львова: удары Shahed привели к пожару, под завалами нашли погибшего (видео)

В сторону Львовской области летело 18 дронов типа Shahed, 15 из них сбили силы противовоздушной обороны. В результате атаки произошло три попадания в промышленные склады Львова.

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Ночью 19 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд городов Украины ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131. В частности, взрывы прогремели во Львове около 5 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

"Около 5 утра российские беспилотники атаковали город", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Также возник пожар на трех складских зданий на площади 9 тысяч 450 квадратных метров, спасатели продолжают его тушить.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки загорелся промышленный склад во Львове.

"Площадь возгорания — более 9 тысяч квадратных метров. Пожар до сих пор ликвидируют — около 125 работников ГСЧС и более 30 единиц техники", — заявил Козицкий.

По его словам, в направлении Львовской области летело 18 дронов типа Shahed, 15 из них сбили силы ЧВК "Запад", 7 — в пространстве региона. Произошло три попадания в промышленные склады города. Пострадал 26-летний парень, который находился на складе в момент атаки. Его госпитализировали в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Также на складе была женщина, однако она не нуждалась в госпитализации.

По сообщению мэра Львова Андрея Садового, под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на складе. Тогда как у 26-летнего пострадавшего, которого достали из-под завалов, открытый перелом конечности, ему оказывают всю необходимую помощь.

"Уничтожено 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия "Каритас-Спес", — сказал Садовый.

Напомним, ночью 19 сентября российские военные атаковали города Украины дронами и Кривой Рог баллистической ракетой типа "Искандер-М". Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки по Кривому Рогу возник пожар, а взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Утром 19 сентября в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по Украине 30 ударных дронов типа Shahed-136/131 и баллистическую ракету "Искандер-М". Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 27 беспилотников и разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.