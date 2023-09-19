Атаковали "Искандером" и Shahed: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО (фото)

Украинская система противовоздушной обороны в разных регионах уничтожила 27 беспилотников типа Shahed-136/131 и разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.

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Ночью 19 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131 и баллистической ракеты типа "Искандер-М". Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету "Искандер-М", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинской системой противовоздушной обороны было уничтожено 27 беспилотников по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Кроме этого, разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня уничтожили на восточном направлении.

Всего же враг запустил 30 ударных дронов с юго-восточного направления — город Приморско-Ахтарск в Российской Федерации. Зато с территории временно оккупированного Крыма в направлении полуострова была выпущена баллистическая ракета "Искандер-М".

Ночной обстрел ВС РФ

В ночь с 18 на 19 сентября российские военные запустили ударные дроны типа Shahed-136/131 и баллистическую ракету типа "Искандер-М" по мирным городам Украины. Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге, Львове, в Хмельницкой и Одесской областях.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу, куда враг запустил "Искандер-М". В результате атаки возник пожар в многоэтажном здании. Взрывная волна повредила фасады трех многоэтажных домов. Лысак отметил, что утром 19 сентября украинские военные сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Напомним, 18 сентября армия РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время атаки в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество авиации ВКС РФ.