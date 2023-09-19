Атакували "Іскандером" та Shahed: у Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО (фото)

Українська система протиповітряної оборони в різних регіонах знищила 27 безпілотників типу Shahed-136/131 та розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.

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Вночі 19 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131 та балістичної ракети типу "Іскандер-М". Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету "Іскандер-М", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українською системою протиповітряної оборони було знищено 27 безпілотників по маршруту слідування в південних, центральних та західних областях. Крім цього, розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня знищили на східному напрямку.

Всього ж ворог запустив 30 ударних дронів із південно-східного напрямку — місто Приморсько-Ахтарськ у Російській Федерації. Натомість з території тимчасово окупованого Криму в напрямку півострова була випущена балістична ракета "Іскандер-М".

Нічний обстріл ЗС РФ

У ніч з 18 на 19 вересня російські військові запустили ударні дрони типу Shahed-136/131 та балістичну ракету типу "Іскандер-М" по мирних містах України. Вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі, Львові, у Хмельницькій та Одеській областях.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки ракетного удару по Кривому Розі, куди ворог запустив "Іскандер-М". У результаті атаки виникла пожежа в багатоповерховій будівлі. Вибухова хвиля пошкодила фасади трьох багатоповерхових будинків. Лисак зазначив, що вранці 19 вересня українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, 18 вересня армія РФ атакувала Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час атаки у повітряному просторі перебувала безпрецедентна кількість авіації ПКС РФ.